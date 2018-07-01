Британские власти отрепетировали действия на случай смерти Елизаветы II

Члены правительства Великобритании провели тайную репетицию своих действий на случай смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Times.

В репетиции, которая получила кодовое название Castle Dove, приняли участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, лидер палаты общин Андреа Ледсом и глава шотландской администрации Дэвид Манделл. В частности, представители правительства обсуждали, когда премьер-министр будет делать первые заявления после смерти королевы Елизаветы II.

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Также члены кабинета разрабатывали план своих действий на время десятидневного национального траура. Предполагается, что 600 человек после смерти монарха соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля. После этого тело покойной будет четыре дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.

При этом издание отмечает, что серьезного повода для проведения подобной репетиции в последние недели не было. Известно лишь, что на этой неделе 92-летняя королева отказалась от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания.

Напомним, Елизавета II находится на троне с 1952 года. Последним умершим королем Великобритании стал ее отец Георг VI, который правил страной 16 лет. Нынешняя королева — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства. До нее рекорд принадлежал королеве Виктории, находившейся на троне с 1837 по 1901 год.