В Грузии 109 женщин-заключенных объявили голодовку из-за правозащитников

Правозащитники якобы опубликовали отчет с неправдивой информацией о нарушениях в тюрьме

В Грузии 109 женщин объявили голодовку в учреждении по исполнению наказаний №5 с требованием к правозащитникам опровергнуть свое заявление о притеснениях заключенных. Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на министерство пробации и исполнения наказаний Грузии.

В министерстве утверждают, что заключенные объявили голодовку после публикации отчета о положении женщин и несовершеннолетних осужденных. Доклад был подготовлен НПО "Центр прав человека" и аппаратом Народного защитника при финансовой поддержке Болгарского фонда развития.

В отчете говорится, что в женской тюрьме №5 до сих пор существует незаконная практика, когда заключенных при обыске раздевают догола и заставляют приседать.

Голодающие женщины-заключенные не согласны с выводами правозащитников. Данные из опубликованного отчета они считают оскорбительными и требуют публичных извинений.

Представитель "Центра прав человека" Нестан Лондаридзе опасается, что администрация тюрьмы манипулирует осужденными. Правозащитники уверенны в точности сведений из опубликованного отчета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы самые опасные страны для женщин

В докладе говорится и о других нарушениях, выявленных в тюрьме. Среди них — отсутствие горячей воды и плохие санитарно-гигиенические условия в камерах.

Напомним, муж сестры короля Испании Иньяки Урдангарин будет отбывать наказание в женской тюрьме. Зятя короля суд признал виновным и приговорил к шести годам и трем месяцам тюремного заключения по делу о мошеннической схеме при уплате налогов. Кроме того, суд обязал принцессу Кристину выплатить штраф в размере 265 тысяч евро.