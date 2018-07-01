Австрия на полгода стала главной в ЕС

В воскресенье, 1 июля, Австрия начала председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится следующие полгода. Об этом говорится в сообщении на сайте австрийского председательства.

"Во время своего председательства Австрия намерена взять на себя роль строителя мостов в Европе и уменьшить недавнюю напряженность. Нам важно укреплять доверие к ЕС и, чтобы Европейский Союз мог выполнять свои большие задачи", - заявил канцлер Австрии Курц.

Председательство будет происходить под лозунгом "Европа, которая защищает". Австрийские власти планируют сосредоточиться на следующих сферах: безопасность и борьба с нелегальной миграцией, обеспечение процветания и конкурентоспособности путем цифровой обработки и стабильности в соседних странах. В частности, Вена намерена поддержать усилия стран Западных Балкан по приближению к ЕС.

Напомним, председательство в Совете ЕС будет для Австрии третьим в истории с момента вступления страны в союз в 1995 году.