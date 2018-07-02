В Бельгии мальчик окончил школу в восемь лет

Бельгийский вундеркинд Лоран Симонс окончил среднюю школу в возрасте восьми лет. Об этом сообщает ВВС Украина.

Лоран имеет коэффициент интеллектуального развития в 145 пунктов. Ему понадобилось полтора года на прохождение курса, рассчитанного на шесть лет. Лоран сообщил, что его любимый предмет - это математика.

Мальчик собирается поступить в университет после окончания летних каникул. Его отец надеется, что это будет бельгийский или голландский университет, но мальчик получает предложения от университетов со всего мира.

Лоран еще не выбрал, на какую специальность будет поступать, но его родители считают, что он выберет математику или физику.

"Мы невероятно гордимся сыном. Сначала ему пришлось преодолеть некоторые чисто формальные преграды в школе, иначе он еще раньше закончил бы курс обучения. Если он решит завтра стать плотником, для нас это не станет проблемой, чтобы он был счастлив", - рассказал отец вундеркинда , Александр Симонс.

Напомним, в Париже родившемуся в поезде младенцу подарили бесплатный проезд до 25 лет.