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Главная » Мир » Видео В Канаде смена почетного караула прошла под украинскую мелодию
<span class="label red">Видео</span> В Канаде смена почетного караула прошла под украинскую мелодию
Фото: julia-bee.livejournal.com

Видео В Канаде смена почетного караула прошла под украинскую мелодию

Возле здания парламента играла мелодия песни "Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали"

01.07.18 21
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В воскресенье, 1 июля, возле канадского парламента в Оттаве прошла смена почетного караула под мелодию украинской песни "Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали". Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.

"Это видео должно войти в золотую коллекцию украинских артефактов в мире. Канада. Оттава. Смена почетного караула возле парламента под наше "щоб шаблі не брали, щоб кулі минали...", - написал дипломат. 

Он выразил благодарность оркестру Церемониальной гвардии Вооруженных сил Канады за "фантастический музыкальный подарок".

Напомним, 1 июля празднуется День Канады в память о подписании 1 июля 1867 года акта о Британской Северной Америке, объединившего три провинции в единое государство Канада. С национальным праздником канадцев поздравил президент Петр Порошенко.

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