В Уганде ввели налог на соцсети в смартфонах

За использование мобильных приложений угандийцы вынуждены платить по пять центов в день

Власти Уганды ввели плату для жителей страны за использование в смартфонах мобильных приложений Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram и Skype. Об этом пишет DW.

С 1 июля угандийцы обязаны платить около пяти центов в день за использование мобильного интернета для социальных сетей. Эти средства будут собирать мобильные операторы и передавать их правительству.

Таким образом, власти страны рассчитывает получить дополнительные поступления в размере около 360 млн долларов в год, что почти равнозначно 4% годовых бюджетных расходов Уганды.

Критики этого решения видят в нем стремление президента Уганды Йовери Мусевени ослабить своих политических оппонентов. Сам Мусевени, который находится у власти в стране с 1986 года, является активным пользователем соцсети Twitter.

Напомним, во время всеобщих выборов президента и парламента, которые состоялись в стране в 2016 году, правительство Уганды заблокировал мобильный интернет, что значительно осложнило для оппозиции организацию протестов.