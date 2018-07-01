Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » В Уганде ввели налог на соцсети в смартфонах

В Уганде ввели налог на соцсети в смартфонах

В Уганде ввели налог на соцсети в смартфонах
Фото: cronicaglobal.elespanol.com

За использование мобильных приложений угандийцы вынуждены платить по пять центов в день

01.07.18 48
000

Власти Уганды ввели плату для жителей страны за использование в смартфонах мобильных приложений Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram и Skype. Об этом пишет DW.

С 1 июля угандийцы обязаны платить около пяти центов в день за использование мобильного интернета для социальных сетей. Эти средства будут собирать мобильные операторы и передавать их правительству.

Таким образом, власти страны рассчитывает получить дополнительные поступления в размере около 360 млн долларов в год, что почти равнозначно 4% годовых бюджетных расходов Уганды.

Критики этого решения видят в нем стремление президента Уганды Йовери Мусевени ослабить своих политических оппонентов. Сам Мусевени, который находится у власти в стране с 1986 года, является активным пользователем соцсети Twitter.

Напомним, во время всеобщих выборов президента и парламента, которые состоялись в стране в 2016 году, правительство Уганды заблокировал мобильный интернет, что значительно осложнило для оппозиции организацию протестов. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Instagram можно будет публиковать часовые видео, - СМИИгра на продвижение. Как правильно развивать бизнес в социальных сетяхВ Уганде автобус врезался в трактор: 48 погибших
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4281
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58350
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6009
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8141
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22447
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12837
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3006
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19049
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3864
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8818
  1. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 2009 / 2377
  2. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 1763 / 1889
  3. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 1665 / 1930
  4. На радость зоологам. Топ-5 долгожителей животного мира 1452 / 1744
  5. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 971 / 1157
  6. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 906 / 9626
  7. ВМС Украины пополнились четырьмя новыми артиллерийскими катерами 771 / 890
  8. Побег века: самый известный французский преступник сбежал из тюрьмы на вертолете 750 / 871
  9. Наши военные заняли еще один населенный пункт на Донбассе 711 / 860
  10. Киевскую митрополию присоединили к Московской церкви в нарушение канонов, - Вселенский патриарх 700 / 854
  1. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 12 / 2377
  2. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 6 / 1157
  3. В Грузии 109 женщин-заключенных объявили голодовку из-за правозащитников 4 / 127
  4. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 4 / 1930
  5. ВМС Украины пополнились четырьмя новыми артиллерийскими катерами 3 / 890
  6. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 3 / 1889
  7. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 3 / 8818
  8. Наши военные заняли еще один населенный пункт на Донбассе 3 / 860
  9. Игра на продвижение. Как правильно развивать бизнес в социальных сетях 3 / 466
  10. Киевскую митрополию присоединили к Московской церкви в нарушение канонов, - Вселенский патриарх 2 / 854
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.