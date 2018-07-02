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Главная » Мир » Австралия официально запретила пластиковые пакеты

Австралия официально запретила пластиковые пакеты

Австралия официально запретила пластиковые пакеты
Фото: Geoecograph - Blogger

ООН призывает к глобальному запрету одноразовых пластиковых пакетов до 2022 года

02.07.18 161
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Канберра ввела запрет на пластиковые пакеты.

Об этом сообщает ВВС.

Этот запрет стал частью политики правительства страны по уменьшению количества отходов. Отныне магазины четырех из шести австралийских штатов будут штрафовать за использование таких пакетов.

Впрочем, это решение властей вызвало протест у ряда покупателей. Например, в одном из супермаркетов мужчина напал на продавца, отказавшегося продать ему пластиковый пакет.

Отметим, по данным ООН, более 60 стран ввели запреты или налоговые сборы за одноразовые пакеты. В организации утверждают, что ежегодно в мире потребляется до 5 трлн таких пакетов.

ООН призвала к глобальному запрету одноразовых пластиковых пакетов до 2022 года.

"Австралийская сеть Woolworths ввела запрет на такие пакеты еще до указанного срока - 20 июня, предложив покупателям многоразовые пакеты за 11 центов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Таиланде пластиковые пакеты убили кита-пилота

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