В Швеции вступил в силу закон об обязательном согласии на секс

Отныне секс в этой стране будет рассматриваться как преступление, если он не был добровольным со стороны обоих партнеров

В Швеции с 1 июля вступил в силу новый закон о сексуальных преступлениях, по которому секс без понятного обеим сторонам согласия будет считаться противоправным.



Согласно новому закону, на который ссылается The Local, участники полового акта должны согласиться на него устно либо ясно продемонстрировать свое желание в нем участвовать. "Секс будет рассматриваться как преступление, если он не был добровольным со стороны обоих партнеров, независимо от того, применялось ли насилие или угрозы", – пишет издание.

В законе говорится, что теперь не нужно доказывать намерение для серьезных сексуальных преступлений, то есть обвиняемого могут осудить, даже если он не собирался изнасиловать партнера.

Таким образом, Швеция стала десятой страной в Европе, приравнявшей секс без согласия к изнасилованию.

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