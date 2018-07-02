Автобус с 20 школьниками перевернулся в Индии

В Индии в штате Уттар-Прадеш школьный автобус упал в ущелье. В нем находились 20 учеников. По меньшей мере 5 из них пострадали.
Об этом сообщает Xinhua.
Автобус ехал по трассе Танабгаван из населенного пункта Наланда в город Музаффарнагар.
По данным правоохранителей, всех пострадавших госпитализировали, их жизни ничто не угрожает. Причина ДТП устанавливается.
Если вина водителя будет доказана, полиция внесет его в черный список за "опрометчивое и небрежное вождение".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус с 60 украинцами перевернулся в Румынии
Напомним, в Индии в штате Уттараканд в воскресенье переполненный автобус попал в ДТП на мокрой дороге и упал в пропасть. Погибли около 40 человек.