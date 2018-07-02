В США испытали новую ядерную бомбу

Военно-воздушные силы США сообщили об успешных испытаниях управляемой ядерной бомбы B61-12 с помощью бомбардировщика Northrop B-2 Spirit.
Об этом сообщает military.com.
Сообщается, что испытания провели 9 июня на полигоне в штате Невада.
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"Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и иллюстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", — отметил сотрудник Национальной администрации по ядерной безопасности генерал Майкл Луттон.
Производство B61-12 планируют начать в 2020 году. Эта бомба должна прийти на смену существующей в ядерном арсенале США B61.
Напомним, КНДР быстрыми темпами модернизирует свой единственный ядерный научно-исследовательский центр в Йонбене, несмотря на договоренности о денуклеаризации между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.