Путин присвоил воинским частям имена украинских городов

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований целому ряду частей российской армии.
Об этом сообщается на портале правовой информации России.
В актах отмечается, что решение принято "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".
Согласно документам, 6-й танковый полк российской армии отныне носит наименование гвардейский Львовский, 68-й танковый полк - гвардейский Житомирско-Берлинский, 163-й танковый полк - гвардейский Нежинский.
Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова.