В Белом доме рассказали, чего Трамп будет добиваться от Путина

Американские чиновники опасаются встречи президентов один на один

В первую очередь Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки будет настаивать на общей позиции США и России по вытеснении Ирана с поля боя в Сирии.

Об этом заявил советник по национальной безопасности посол Джон Болтон, передает CBS News.

По его словам, важно, что лидеры будут говорить с глазу на глаз, что "позволит детально обсудить Сирию, а также целый ряд вопросов".

"Есть возможности для проведения более широких переговоров о предоставлении помощи для вытеснения иранских сил обратно в Иран, что было бы значительным шагом вперед", - сказал Болтон.

"Никто не знает, что сделает Трамп, когда он будет в комнате с Путиным. Это касается практически всех вопросов", - сказал чиновник.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля.