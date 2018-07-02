Украинцы, "застрявшие" в Тунисе, возвращаются домой

2 июля, из Туниса вылетел один из пяти самолетов с украинскими туристами, которые не смогли вовремя вернуться в Украину.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

"В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой", - сообщил он.

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Ранее стало известно, что количество украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, увеличилось до 800 человек.

При этом министр инфраструктуры Владимир Омелян пояснил, что задержка с возвращением украинцев из Туниса возникла из-за того, что туроператор "Oasis Travel" задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов.

Напомним, с туристами, которые не могут вылететь из Туниса в Украину, встретился консул.