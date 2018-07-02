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Титаник доедают бактерии

Титаник доедают бактерии
Носовая часть "Титаника" на морском дне / Фото: National Geographic

Судну осталось жить менее 20 лет

02.07.18 1128
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Остатки корабля, расколовшегося на две части, покоятся на глубине 3800 метров. И там их поедают бактерии, которые со временем уничтожат металлические детали судна полностью.

Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает experttur.

Бактерии, которые питаются ржавым железом на дне морском, называются extremophile bacteria. C 1912 года они не успели съесть Титаник. Но ученые предполагают, что пройдет еще лет 15-20,  и корабль буквально растает.

Эти организмы были обнаруженны в 2010 году канадской командой исследователей. Они обитали на образцах ржавчины, которые взяли с Титаника в 1991 году. Этот вид бактерий выдерживает высокие и низкие температуры, большую и переменную соленость, огромное давление, недостаток кислорода и полное отсутствие света.

"К сожалению, из-за того, что Титаник находится на глубине 3800 метров, его просто невозможно сохранить", – отметила профессор Генриетта Манн из университета Далхаузи в Галифаксе (Канада), соавтор открытия бактерий Halomonas titanicae.

"Я лишь надеюсь, что наше исследование, по крайней мере, будет способствовать углублению знаний о Halomonas. В океане существуют нефтяные платформы, стальные трубы и другие сооружения, которые могут "таять" так же, как и Титаник. Было бы хорошо знать, как их защитить", – подчеркнула исследовательница. 

Напомним, британский журналист выдвинул новую гипотезу крушения "Титаника". Корпус корабля якобы утратил свою прочность в результате бушевавшего на корабле пожара.

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