Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Он считает, что на родине его боятся

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили хочет снова стать гражданином Грузии.

Об этом сообщает телеканал Рустави-2.

Политик обратился к президенту Георгию Маргвелашвили с требованием вернуть ему гражданство.

"Маргвелашвили - абсолютный трус, потому что забрал у меня гражданство. Если у него есть элементарная храбрость, если есть что-то человеческое, пусть вернет мне гражданство", - заявил Саакашвили.

Он попросил пустить его в страну и позволить показать, "кого боятся в Грузии".

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Напомним, 5 декабря 2017 года Михеил Саакашвили был задержан в Киеве, но сторонники заблокировали движение автомобиля правоохранителей и "освободили" политика из машины. Саакашвили был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине, и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. Саакашвили заявил, что не знаком с Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж.

Повторно Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

Утром 11 декабря Саакашвили был доставлен в здание Печерского районного суда Киева. В этот же день суд отпустил экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" без назначения меры пресечения. В этот же день суд отпустил экс-президента Грузии, лидера партии Рух новых сил без назначения меры пресечения.

12 февраля Саакашвили задержали украинские силовики и выдворили из страны. Опального политика отправили в Польшу.

В январе Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Согласно решению судьи Георгия Аревадзе, политик заочно приговорен к трем годам лишения свободы по "делу Сандро Гиргвлиани".