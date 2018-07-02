В Таиланде нашли 12 детей, пропавших в затопленной пещере девять дней назад

В спасательной операции принимали участие более тысячи человек

В Таиланде обнаружены живыми все 12 подростков, которые вместе со своим футбольным тренером девять назад пропали в пещерном комплексе. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Губернатор провинции, где пропали дети, сообщил об удачном завершении поисковой операции. Об их состоянии пока неизвестно.

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию.

Более тысячи человек, включая армию, полицию, волонтеров и специалистов из разных стран, участвовали в спасательной операции. Поиски осложнялись затяжными дождями, которые затопили пещеры. В связи с этим к операции были привлечены аквалангисты.

Спасатели рассчитывали, что группе удалось спастись от наводнения, забравшись на одну из площадок в пещерах, куда не дошла вода.

Напомним, 23 июля спасатели эвакуировали туристов из палаточного лагеря, в том числе и 27 детей, после неожиданного снегопада в Карпатах.