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Освобождение заложников Кремля

В России впервые допустили обмен Сенцова

В России впервые допустили обмен Сенцова
Олег Сенцов / Фото: Телеграф

Политзаключенного могут обменять на Кирилла Вышинского 

02.07.18 131
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Украинского политзаключенного Олега Сенцова могут включить в список по обмену заключенными между Россией и Украиной. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне Андрей Кондратьев, передает РИА Новости.

"Я думаю, Сенцов может попасть (в список по обмену). Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна (для обмена)", - сказал Кондратьев.

При этом он считает, что Сенцов может быть обменен на руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Сейчас его фамилии не оказалось в списке, озвученном Украиной, но он может оказаться там в любой момент. Суд над ним еще идет, и пока не доказана его вина в терроризме и шпионаже, хотя все это голословные обвинения, он вряд ли может фигурировать в таких списках", - сказал сенатор.

Ранее российские официальные лица заявляли, что Сенцов не может быть передан Украине из-за наличия у него российского гражданства

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

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