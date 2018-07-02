Харви Вайнштейну после новых обвинений грозит пожизненное

Окружная прокуратура Манхэттена (США) предъявила три новых обвинения американскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Об этом в понедельник, 2 июля, сообщает Variety.
Обвинения были выдвинуты после того, как с заявлением обратилась женщина, заявившая, что продюсер изнасиловал ее 12 лет назад. По ее словам, Вайнштейн силой занялся с ней оральным сексом.
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"Коллегия присяжных заседателей выдвинула Харви Вайнштейну обвинения по самым серьезным статьям, касающимся сексуального насилия, которые существуют в уголовном праве Нью-Йорка. Это стало возможным благодаря невероятной смелости тех, кто пережил это насилие", - заявил прокурор Сайрус Вэнс.
Ранее Вайнштейну предъявили обвинения в трех преступлениях, совершенных в отношении двух женщин. По старым обвинениям ему грозил тюремный срок до 25 лет. Теперь продюсеру угрожает пожизненное заключение. Вайнштейн официально не признал себя виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.