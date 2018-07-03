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Фото В Китае создали "лазерный автомат"

<span class="label red">Фото</span> В Китае создали "лазерный автомат"
Иллюстративное фото: www.scmp.com

Штурмовая винтовка ZKZM-500 стреляет невидимыми пучками энергии на расстоянии 800 м

03.07.18 74
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В Китае разработали новое портативное лазерное оружие - штурмовую винтовку ZKZM-500, которую уже прозвали "лазерным АК-47" или оружием Звездных войн. Об этом пишет South China Morning Post.

"Боль будет выносливой", - рассказал один из создателей автомата.

Винтовка классифицируется как "нелетальное" оружие. ZKZM-500 выпускает невидимый для человеческого глаза пучок энергии, который может проходить сквозь окна и на расстоянии в 800 м вызывается сильные ожоги. Винтовка имеет калибр 15 мм и весит три.

"Лазерный автомат" уже готов к массовому производству. Отмечается, что, скорее всего, его сначала примут на вооружения в контртеррористических подразделениях китайкой полиции. Он также может использоваться в тайных военных операциях. Луч достаточно мощный, чтобы воспламенить топливо в бензобаке.

"Поскольку лазер настроен на невидимую частоту, он не производит абсолютно никакого звука и никто не узнает, откуда началась атака. Это будет похоже на несчастный случай", - рассказал еще один создатель оружия.

Винтовки будут питаться от перезаряжаемой литиевой аккумуляторной батареи, аналогичной той, что есть в смартфонах. Ее заряда хватит на 1000 "выстрелов", каждый из которых длится не более двух секунд.

Фото: Xian Institute of Optics and Precision Mechanics

Ранее первый произведенный в Китае авианосец завершил свои первые морские испытания.

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