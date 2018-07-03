Российский олигарх расстался с самолетом из-за санкций, - СМИ

Российский миллиардер Геннадий Тимченко продал свой частный самолет Gulfstream G650 из-за невозможности его использования после попадания в санкционный список. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы авиационного реестра.
Новым владельцем самолета стала дочерняя компания суверенного инвестиционного фонда России - Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В фонде информацию о покупке отказались комментировать, а представитель Тимченко сказал, что бизнесмен и его структуры "уже несколько лет не имеют отношения к упомянутому самолету".
В апреле 2014 года США после аннексии Крыма включили Тимченко в санкционные списки. Минфин США назвал тогда олигарха членом ближнего круга Путина.
После этого бизнесмен жаловался, что американская Gulfstream Aerospace Corporation аннулировала контракт на обслуживание самолета.
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"Мой Gulfstream нельзя эксплуатировать, поскольку компания не обеспечивает его запасными частями, летчики не вправе пользоваться навигацией, встроенными картами", - сказал тогда Тимченко.
С тех пор самолет Тимченко дважды переходил в реестры воздушных судов разных стран. У него менялся хвостовой номер и офшорные компании, на которые он был оформлен. В июне 2018 года в реестре воздушных судов Люксембурга появился новый владелец самолета: зарегистрированная на Кипре Amerivo Holdings Limited. Эта компания является 100-процентной "дочкой" РФПИ.
Матье Пезен, исполнительный вице-президент монакской брокерской компании Boutsen Aviation, рассказал, что в прошлом году его компания была нанята для продажи G650. По его словам, в то время владельцем самолета был уже не Тимченко, а российский бизнесмен, купивший G650 у Тимченко примерно в середине 2016 года.
Через полгода после покупки новый неназванный владелец G650 нанял Boutsen Aviation для продажи самолета, говорит Пезен. Но подходящих предложений тогда не было, и сделка не состоялась. По словам Пезена, в сентябре 2016 года самолет оценивался в $50 миллионов.
На сайте Gulfstream рассказывается о возможном дизайне самолета G650, который включает в себя кожаные кресла ручной работы, конвекционную печь и морозильник, шкаф для хрустальной посуды и персональную каюту.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в действие обновленный санкционный список, который увеличился до 1762 физических и 786 юридических лиц.