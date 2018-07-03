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Главная » Мир » Российский олигарх расстался с самолетом из-за санкций, - СМИ

Российский олигарх расстался с самолетом из-за санкций, - СМИ

Российский олигарх расстался с самолетом из-за санкций, - СМИ
Геннадий Тимченко / Фото: zampolit.com

Производитель самолета отказался его обслуживать 

03.07.18 20
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Российский миллиардер Геннадий Тимченко продал свой частный самолет Gulfstream G650 из-за невозможности его использования после попадания в санкционный список. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы авиационного реестра.

Новым владельцем самолета стала дочерняя компания суверенного инвестиционного фонда России - Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В фонде информацию о покупке отказались комментировать, а представитель Тимченко сказал, что бизнесмен и его структуры "уже несколько лет не имеют отношения к упомянутому самолету".

В апреле 2014 года США после аннексии Крыма включили Тимченко в санкционные списки. Минфин США назвал тогда олигарха членом ближнего круга Путина.

После этого бизнесмен жаловался, что американская Gulfstream Aerospace Corporation аннулировала контракт на обслуживание самолета.

"Мой Gulfstream нельзя эксплуатировать, поскольку компания не обеспечивает его запасными частями, летчики не вправе пользоваться навигацией, встроенными картами", - сказал тогда Тимченко.

С тех пор самолет Тимченко дважды переходил в реестры воздушных судов разных стран. У него менялся хвостовой номер и офшорные компании, на которые он был оформлен. В июне 2018 года в реестре воздушных судов Люксембурга появился новый владелец самолета: зарегистрированная на Кипре Amerivo Holdings Limited. Эта компания является 100-процентной "дочкой" РФПИ.

Матье Пезен, исполнительный вице-президент монакской брокерской компании Boutsen Aviation, рассказал, что в прошлом году его компания была нанята для продажи G650. По его словам, в то время владельцем самолета был уже не Тимченко, а российский бизнесмен, купивший G650 у Тимченко примерно в середине 2016 года.

Через полгода после покупки новый неназванный владелец G650 нанял Boutsen Aviation для продажи самолета, говорит Пезен. Но подходящих предложений тогда не было, и сделка не состоялась. По словам Пезена, в сентябре 2016 года самолет оценивался в $50 миллионов.

На сайте Gulfstream рассказывается о возможном дизайне самолета G650, который включает в себя кожаные кресла ручной работы, конвекционную печь и морозильник, шкаф для хрустальной посуды и персональную каюту.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в действие обновленный санкционный список, который увеличился до 1762 физических и 786 юридических лиц. 

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