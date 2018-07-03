В значительной части Азербайджана из-за жары пропал свет

В ночь на вторник, 3 июля, в результате аварии на электростанции, вызванной аномальной жарой, значительная часть Азербайджана осталась без света. Об этом сообщает Oxu.az.

Авария произошла на теплоэлектростанции "Азербайджан", расположенной в городе Мингячевир. Один из блоков электростанции приостановил работу, в результате чего без света остались города Баку и Сумгайыт, а также Ширван, Гянджа, Агдаш, Барда, Гах, Загатала и другие районы.

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"В ночь со 2 на 3 июля в результате резкого изменения погодных условий и высокой температуры, приведшим к чрезмерному использованию электроэнергии в стране, на подстанции Мингячевирской ТЭС вышел из строя трансформатор. На подстанции были незамедлительно начаты ремонтно-восстановительные работы", - говорится в экстренном заявлении прессы-службы президента Ильхама Алиева, передает Minval.az.

По предварительной информации, высокая температура воздуха вызвала неполадки в системе охлаждения ТЭЦ.

К утру в некоторых обесточенных районах была возобновлена подача электроэнергии.

В немецком городке Хайдорф возвели несколько огромных ветрогенераторов, способных обеспечить электроэнергией 1000 домов.

Установка размещена в городе Хайдорф и достигает впечатляющей высоты в 246,6 метров от основания до кончика лопасти турбины. Три других турбины, также являющихся частью этой установки, также невероятно высоки: высота наименьшей составляет примерно 152 метра.