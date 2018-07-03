12 мальчиков и их футбольный тренер, оказавшиеся в ловушке в затопленной тайской пещере, могут там остаться еще на несколько месяцев. Об этом сообщает ВВС Украина.

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Их удалось обнаружить вечером в понедельник, 2 июля, однако освободить их пока не удастся.

Два британских спасателя-дайвера, которые прилетели для участия в поисковой операции, нашли мальчиков на небольшом сухом выступе в затопленной пещере. Ребята сообщили, что они все живы и очень голодны. Видео первого контакта было размещено в соцсети Facebook специальными силами тайского флота. Спасатели сообщили, что группа должна ждать, и к ним обязательно еще вернутся.

Пещерный комплекс Тхам Луанг на севере Таиланда регулярно затапливается во время сезона дождей, который длится до сентября - октября. Дети попали в ловушку, когда пошли в пещеры на экскурсию со своим тренером.

Сейчас спасатели борются с подъемом воды, чтобы передать группе провизию. Военные допускают, что пища может потребоваться еще следующие четыре месяца. Для того чтобы эвакуировать детей раньше, их надо научить основным навыкам ныряния. Однако эксперты предупреждают, что для неопытных водолазов проплыв сквозь грязные воды, в которых видимость минимальна, очень опасен.

Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными. Если ждать, пока вода сама не уйдет, то группе придется оставаться в пещере еще несколько месяцев. В этот период им будут постоянно поставлять еду и помощь.

Специально обученных врачей отправят в ближайшие дни, чтобы те осмотрели детей.

Также в рамках спасательной операции группы продолжаются поиски альтернативного входа в пещеру.

Напомним, 23 июля спасатели эвакуировали туристов из палаточного лагеря, в том числе и 27 детей, после неожиданного снегопада в Карпатах.