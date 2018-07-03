Отравители Скрипалей скрываются в России, - СМИ

Британская полиция подозревает в причастности к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлии двух человек, которые сейчас скрываются в России. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в Скотланд-Ярде.

По словам собеседников, полиция считает результаты расследования "огромным прорывом". По версии следствия, двое подозреваемых, имена которых не называются, сбежали в РФ на протяжении 24 часов после неудавшегося покушения.

"Конечная цель всегда состоит в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они не находятся в Великобритании, это делает задачу гораздо более сложной", - сообщил источник.

Напомним, Сергей и Юлия Сркипаль были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра Maltings в Солсбери 4 марта.

Пострадавшие выжили, но провели несколько недель в больнице. Сергей был выписан 18 мая, а Юлия - 9 апреля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным Советским Союзом в 1970-х и 80-х годах.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.