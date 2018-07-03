Кто похоронен в нем - неизвестно

Египетские археологи обнаружили самый крупный гранитный саркофаг, когда-либо найденный в Александрии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Высший совет древностей Египта.

Массивный гроб обнаружили во время раскопок в районе Сиди Габер Александрии на глубине в пять метров рядом с огромной головой из алебастра, которая, вероятно, изображала похороненного в могиле мужчину.

По словам археологов, высота черного гранитного саркофага составляет 185 сантиметров, длина -265 см и ширина - 165 см.

Захоронение относится к Птолемеевскому периоду в истории Древного Египта, который длился с 332 по 30 год до н.э.

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Слой раствора, установленный между крышкой и телом каменного гроба, указывает, что он не был вскрыт ранее. Однако тот, кто похоронен внутри, и личность человека в алебастровой резьбе пока установить не удалось.

Ранее британские археологи обнаружили возле руин древнеримского вала Адриана бронзовую "руку бога", которая, вероятно, была принесена в качества дара богам за победу над племенами, населявшими Шотландию в древности.