В Сирии погибли 4759 мирных жителей за полгода

За первые шесть месяцев 2018 в результате боевых действий в Сирии погибли 4759 мирных жителей. В их числе 1104 ребенка и 798 женщин.

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации "Сирийская сеть по правам человека", передает Громадське.

По данным правозащитников, жертвами правительственной армии Башара Асада стали 3056 гражданских, среди которых 616 детей и 507 женщин.

Жертвами воздушных ударов воздушно-космических сил России стали 398 мирных сирийцев, в частности 138 детей и 79 женщин.

В результате атак террористов ДЕАШ погибло 182 гражданских, среди которых 43 ребенка и 15 женщин.

В результате авиаударов возглавляемой США Международной коалиции погибли 254 гражданских лиц, среди них 113 женщин и 68 детей.

В результате атак группировки "Хаят Тахрир Шам" погибли 53 мирных жителя, в том числе 16 детей и 4 женщины.

Напомним, правительственные войска режима сирийского президента Башара Асада начали наступление на подконтрольные повстанцам районы на юго-западе Сирии. Это повлекло массовое бегство местного гражданского населения.