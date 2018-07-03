Китайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО

Ядерный арсенал Китая насчитывает примерно 280 боеголовок. Об этом говорится в статье директора программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханса Кристенсена и его коллеги Роберта Норриса в Bulletin of Atomic Scientists.

"Китай продолжает реализовывать программу модернизации ядерного оружия, которую начал в 1980-х годах. На вооружение принимаются новые разновидности баллистических ракет (БР) средней и промежуточной дальности, а также усовершенствованная дорожно-мобильная пусковая установка для имеющейся в наличии межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Кроме того, ведутся разработки дорожно-мобильных МБР и, возможно, запускаемой с бомбардировщика БР", - отмечают авторы исследования.

По их словам, "примерно 280 ядерных боеголовок могут быть доставлены до целей 120-130 БР наземного базирования, 48 БР морского базирования, а также 20 бомбардировщиками". Основная часть боеголовок имеет мощность 200-300 килотонн.

В распоряжении Китая имеется четыре субмарины с ядерными двигателями. На каждой по 12 пусковых установок. Дальность полета баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) превышает, согласно оценкам Пентагона, 7 тыс. км.

"Этого достаточно, чтобы, находясь у побережья Китая, нанести удары по Аляске, Гуаму, Гавайям, России и Индии. Но если подлодки продвинутся на восток, то их ракеты смогут доставить боеголовки к целям на континентальной части США", - заметили авторы анализа.

Для своей оценки они использовали документы Пентагона и заявления, с которыми выступали в последние годы китайские руководители.

Согласно официальным данным по состоянию на 5 февраля, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений (МБР, БРПЛ, ТБ) и 1350 боезарядами на них. У России - 527 носителей и 1444 боеголовки.

Специалисты американского Совета по защите природных ресурсов несколько лет назад разработали специальную программу компьютерного моделирования, имитирующую последствия ядерных ударов по разным странам мира. Они определили, что уничтожить США можно 124 боеголовками, Россию - 51, все государства-члены НАТО - 300, Китай - 368, Канаду - 11, а такие небольшие страны, как Ирак или Северная Корея, - четырьмя.

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Напомним, эксперты подсчитали количество ядерного оружия в мире. Девять стран имеют на вооружении около 14,5 тыс. ядерных боеголовок. За 2017 год запасы ядерного оружия в мире незначительно сократились при одновременной модернизации оставшегося ядерного арсенала.