Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Китайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО

Китайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО

Китайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО
Фото: Newsader

Эксперты подсчитали ядерный потенциал КНР

03.07.18 196
100

Ядерный арсенал Китая насчитывает примерно 280 боеголовок. Об этом говорится в статье директора программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханса Кристенсена и его коллеги Роберта Норриса в Bulletin of Atomic Scientists

"Китай продолжает реализовывать программу модернизации ядерного оружия, которую начал в 1980-х годах. На вооружение принимаются новые разновидности баллистических ракет (БР) средней и промежуточной дальности, а также усовершенствованная дорожно-мобильная пусковая установка для имеющейся в наличии межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Кроме того, ведутся разработки дорожно-мобильных МБР и, возможно, запускаемой с бомбардировщика БР", - отмечают авторы исследования.

По их словам, "примерно 280 ядерных боеголовок могут быть доставлены до целей 120-130 БР наземного базирования, 48 БР морского базирования, а также 20 бомбардировщиками". Основная часть боеголовок имеет мощность 200-300 килотонн.

В распоряжении Китая имеется четыре субмарины с ядерными двигателями. На каждой по 12 пусковых установок. Дальность полета баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) превышает, согласно оценкам Пентагона, 7 тыс. км.

"Этого достаточно, чтобы, находясь у побережья Китая, нанести удары по Аляске, Гуаму, Гавайям, России и Индии. Но если подлодки продвинутся на восток, то их ракеты смогут доставить боеголовки к целям на континентальной части США", - заметили авторы анализа.

Для своей оценки они использовали документы Пентагона и заявления, с которыми выступали в последние годы китайские руководители.

Согласно официальным данным по состоянию на 5 февраля, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений (МБР, БРПЛ, ТБ) и 1350 боезарядами на них. У России - 527 носителей и 1444 боеголовки.

Специалисты американского Совета по защите природных ресурсов несколько лет назад разработали специальную программу компьютерного моделирования, имитирующую последствия ядерных ударов по разным странам мира. Они определили, что уничтожить США можно 124 боеголовками, Россию - 51, все государства-члены НАТО - 300, Китай - 368, Канаду - 11, а такие небольшие страны, как Ирак или Северная Корея, - четырьмя.

Напомним, эксперты подсчитали количество ядерного оружия в мире. Девять стран имеют на вооружении около 14,5 тыс. ядерных боеголовок. За 2017 год запасы ядерного оружия в мире незначительно сократились при одновременной модернизации оставшегося ядерного арсенала.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Китае создали "лазерный автомат"Одна из китайских провинций более недели жила только на чистой энергииКитай снимет ограничения на иностранные инвестиции
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4401
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58491
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6214
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8462
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22714
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13200
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3279
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19269
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3939
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9020
  1. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 5695 / 5891
  2. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 3813 / 4190
  3. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 2842 / 2948
  4. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 2806 / 3236
  5. Титаник доедают бактерии 2760 / 3009
  6. Найденные в тайской пещере дети могут пробыть там еще несколько месяцев 2049 / 2279
  7. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 1667 / 1869
  8. В Варшаве полуголую Бейонсе со сцены снимали спасатели 1656 / 1735
  9. Осьминога, который верно предсказывал результаты матчей на ЧМ-2018, убили и съели 1074 / 1262
  10. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 1072 / 1165
  1. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 36 / 2948
  2. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 11 / 1869
  3. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 10 / 4190
  4. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 6 / 1165
  5. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 5 / 5891
  6. В Китае создали "лазерный автомат" 4 / 919
  7. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 4 / 3236
  8. Во Львовской области уничтожили памятник Пушкину 4 / 588
  9. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 4 / 41794
  10. Поездка в Петриковку. Путешествие в самый красочный посёлок Украины 3 / 2276
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.