Польша "подарила" России миллиард злотых

Польша потеряла около 1 млрд злотых прибыли от транзита газа в 2008-2010 годах. В польском правитеьстве назвали это "подарком" для российского газового монополиста Газпрома.

Об этом заявил Уполномоченный правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает PAP.

Ранее в Польше обнародовали засекреченный предыдущим правительством отчет о газовых контрактах. Из него якобы следует, что тогдашний министр экономики Вальдемар Павляк допустил нарушения при согласовании контрактов.

Отмечается, что в 2010 году правительству не удалось улучшить условия импорта газа, несмотря на значительные уступки в пользу российской стороны. В результате цены "Польской нефтегазовой компании" (PGNiG) выросли на 10% в год. В 2009 году Газпром освободили от выплат польской компании Europolgaz за транспортировку газа в 2006-2009 годах на по крайней мере 300 млн долларов (около 1 млрд злотых), говорится в рапорте. Варшава якобы отказалась от суммы, которую ей присудил арбитражный суд в Москве - 25 млн злотых в пользу PGNiG.

В результате подписанных тогда соглашений прибыль Europolgaz за транзит 30 млрд кубометров газа через Польшу на расстояние 600 километров была ограничена 21 млрд злотых.

"Это одна сотая того, что взимают за транзит через свою систему украинцы. Это означало, что россияне имеют право на транспортировку газа через Польшу бесплатно", - сказал Наимский.

"Правительство получало такие сигналы, но не реагировало. Мы проиграли транзит", - добавил он.

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Напомним, замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что транзит газа через Украину сдерживает РФ от полномасштабной агрессии. Она также считает, что это то, что очень слабо понимают европейцы.