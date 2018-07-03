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Главная » Мир » Мужчина сутки проплавал в открытом океане и выжил

Мужчина сутки проплавал в открытом океане и выжил

Мужчина сутки проплавал в открытом океане и выжил
The Norwegian Cruise Lines ship Getaway \ Фото: miamiherald

Он чувствует себя нормально и скоро будет дома

03.07.18 769
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Сотрудник круизного лайнера компании Norwegian Cruise Line упал за борт и провел в воде сутки, прежде чем был замечен персоналом судна компании Carnival Cruise Line.

Об этом сообщает Miami Herald.

Ночью члены экипажа норвежского лайнера заметили, как их 33-летний коллега упал за борт, и сообщили об этом в службу спасения. Через десять минут на помощь вылетел поисковой самолет, однако найти мужчину удалось лишь спустя 22 часа в 21 морской миле от берега Кубы.

Стюард судна Glory, случайно заметивший пострадавшего, сообщил, что он отлично себя чувствовал и находился в стабильном состоянии.

"Это не что иное, как чудо!", — удивился президент Carnival Cruise Line Кристин Даффи.

"Честь и слава команде Glory за это спасение попавшего в беду моряка", — добавил он.

Напомним, спасатели нашли в Тихом океане семерых спасшихся с парома, пропавшего около коралловых островов Кирибати на северном востоке от Австралии. Они провели на воде неделю.

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