Иран обвинил Израиль в "краже" облаков и снега

Глава Организации гражданской обороны Ирана генерал Гулам Реза Джалали обвинил Израиль и еще одно "соседнее государство" в изменениях климата страны. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Иностранное воздействие на окружающую среду страны якобы подтвердили иранские научные центры.

"Объединенные команды из Израиля и одной из соседних стран делают бесплодными облака, идущие в Иран. Более того, мы сталкиваемся с случаями кражи облаков и краж снега", - заявил Джалали.

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По его словам, четырехлетнее исследование показало, что все горные высоты свыше 2200 м от Афганистана до Средиземного моря покрыты снегом. Исключение якобы составляет только Иран.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет обеспечивать безопасность Израилю в случае нападения Ирана.