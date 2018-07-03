В аэропорту Дюссельдорфа напали с ножом на сотрудника службы безопасности

В аэропорту Дюссельдорфа мужчина нанес сотруднику службы безопасности тяжелое ножевое ранение в голову.

Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в зоне прибытия аэропорта около половины второго ночи по местному времени.

24-летний нападавший подошел к 51-летнему сотруднику службы безопасности аэропорта со спины и ударил его ножом в голову, рассказали в полиции.

Пострадавшего госпитализировали и прооперировали, а нападавший сбежал. Позже его задержали правоохранители.

По данным полиции, молодой человек имеет тунисское происхождение. Также у правоохранителей есть информация о признаках психического расстройства, якобы имеющегося у нападавшего. Он известен полиции по преступлениям, связанным с наркотиками. О возможных политических или идеологических мотивах нападения речь пока не идет.

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