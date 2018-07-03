Россию обязали рассчитаться по долгам СССР

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге принял решение в деле против России. Власти страны обязали погасить задолженность Советского Союза по премиальным облигациям.

Об этом говорится в решении суда.

"В сегодняшнем решении "Волокитин и другие против России" ЕСПЧ единогласно признал и выявил, что в деле было нарушение статьи 1 Протокола №1 (защита собственности) к европейской конвенции о правах человека в отношении нескольких заявителей", — говорится в постановлении.

Также суд постановил, что Россия не выполнила данные обязательства и конкретно в этом деле долгов не погасила.

"Дело включает в себя 15 заявителей, которые утверждают, что в 1982 году приобрели облигации государственного внутреннего выигрышного займа, по которым они не получили денег. После коллапса СССР российские власти несколько раз пытались решить эту проблему, обещая заплатить держателям советских бондов, однако все законные способы вернуть деньги не увенчались успехом", — говорится в решении ЕСПЧ.

Суд уже сталкивался с подобной практикой, в качестве примера в постановлении приводятся дела "Малыш и другие" против России, а также дела "Лобанова и Андреевой", которые также касались советских облигаций, передает Лента.ру. ЕСПЧ постановил, что трем заявителям Россия должна погасить задолженности на различные суммы, а также выплатить дополнительно 1800 евро в качестве компенсации морального вреда. Остальным заявителям суд постановил выплатить компенсации в размере от 30 до 1500 евро за судебные издержки.

Напомним, Европейский суд по правам человека принял решение по иску российского политика Алексея Навального к РФ. По мнению суда, ФМС нарушила статью 2 протокола №4 Европейской конвенции о защите прав человека (свобода передвижения). ЕСПЧ обязал Россию выплатить заявителю в размере 2 тысяч евро.