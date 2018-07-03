С начала года свыше тысячи мигрантов утонули в Средиземном море по пути в Европу

Путешествие сушей через Сахару, а затем через Средиземное море остается самым опасным миграционным маршрутом мира

Уже более тысячи человек утонули в Средиземном море с начала года, плывя из Ливии в Европу.

Об этом сообщил представитель Международной организации по миграции Отман Белбейси, передает Радио Свобода.

"Мы наблюдаем тревожное увеличение количества смертей на море у побережья Ливии. Контрабандисты пользуются отчаянием мигрантов, которые хотят уехать до того, как в Европе введут новые правила, усложняющие возможность проезда морем в ЕС", – заявил Белбейси.

Поток мигрантов в настоящее время снизился с пикового в 2015 году, когда сотни тысяч людей подвергались опасности, пытаясь морем попасть из Северной Африки в Европу.

Другой основной маршрут, из Турции в Грецию, которым воспользовались более миллиона человек в 2015 году, практически закрыли два года назад.

Несмотря на увеличение смертности в последние дни, число погибших на море почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Однако путешествие сушей через Сахару, а затем через Средиземное море остается самым опасным миграционным маршрутом мира.

В ответ на поток мигрантов в некоторых странах Европы к власти пришли антииммиграционные силы. В частности, в Италии такая партия одержала победу на выборах в прошлом месяце. Антииммиграционные партии закрепились в центральноевропейских государствах. Впервые с 1940-х они получили места в парламенте Германии.

Напомним, 29 июня СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель согласовала с 14 странами ЕС соглашение об ускоренной процедуре возвращения из ФРГ беженцев, которые впервые были зарегистрированы в этих государствах. По сообщениям немецких СМИ, Берлин якобы согласовал итоговый документ с Венгрией, Польшей, Чехией, Бельгией, Францией, Данией, Эстонией, Финляндией, Литвой, Латвией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Швецией.

Правда, позже Польша, вслед за Чехией и Венгрией, опровергла участие в соглашении ЕС по беженцам.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, во всем мире в 2017 году насчитывалось в общей сложности 68,5 млн беженцев, половина из которых – дети. Это рекордное количество беженцев в истории.