Житель Сахалина попытался уплыть в Японию на самодельной лодке. Но сотрудники инспекции по маломерным судам в области задержали его в море.
Об этом сообщает Sakhalin.info.
Мужчина отказался покинуть свое судно добровольно и попробовал оказать сопротивление. В итоге его пришлось брать на абордаж.
Задержаным оказался местный житель из села Правда. У него в лодке нашли палатку, запас продуктов, сменную одежду и все необходимое для дальних путешествий. На каких именно основаниях задержали мужчину и оформил ли он документы для пересечения границы не сообщается.
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