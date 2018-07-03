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Главная » Мир » 19-летнего украинца обвиняют в подготовке теракта в Сочи

19-летнего украинца обвиняют в подготовке теракта в Сочи

19-летнего украинца обвиняют в подготовке теракта в Сочи
Фото: Хвиля

Подготовкой теракта правоохранители назвали переписку с девушкой в сети

03.07.18 41
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19-летнего украинца Павла Гриба обвиняют в подготовке теракта на выпускном в российском Сочи.

Соответствующее постановление вынесла прокуратура,  сообщает Интерфакс-Украина.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд РФ. Предварительные слушания назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме.

Согласно материалам уголовного дела, Гриб в период с марта по май 2017 года переписывался в сети Интернет со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. Украинец, как утверждает следствие, убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. По версии российского следствия, после теракта Гриб якобы рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

Напомним, в Украине француза приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта. Он планировал подорвать мечеть, синагогу, мосты и дороги. 

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