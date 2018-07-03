19-летнего украинца обвиняют в подготовке теракта в Сочи

19-летнего украинца Павла Гриба обвиняют в подготовке теракта на выпускном в российском Сочи.
Соответствующее постановление вынесла прокуратура, сообщает Интерфакс-Украина.
Уголовное дело передано на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд РФ. Предварительные слушания назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме.
Согласно материалам уголовного дела, Гриб в период с марта по май 2017 года переписывался в сети Интернет со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. Украинец, как утверждает следствие, убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. По версии российского следствия, после теракта Гриб якобы рекомендовал школьнице покинуть территорию России.
Напомним, в Украине француза приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта. Он планировал подорвать мечеть, синагогу, мосты и дороги.