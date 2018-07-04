В Солсбери зафиксированы новые случаи отравления

Мужчина и женщина, возможно, контактировали с "неизвестным веществом"

В субботу, 30 июня, в городке Эймсбери (Великобритания) неподалеку от Солсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Полиция допускает их возможный контакт с "неизвестным веществом". Об этом в среду, 4 июля, сообщила полиция графства Уилтшир, передает DW.

Пострадавших поместили в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии. Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества. В начатом расследовании полиции принимают участие несколько структур.

Места, которые пострадавшие могли посетить перед отравлением, оцепили в качестве мер предосторожности.

Напомним, Сергей и Юлия Сркипаль были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра Maltings в Солсбери 4 марта.

Пострадавшие выжили, но провели несколько недель в больнице. Сергей был выписан 18 мая, а Юлия - 9 апреля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным Советским Союзом в 1970-х и 80-х годах.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.