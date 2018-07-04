В Сирии убили сына главаря ИГИЛ

В городе Хомс в Сирии был убит сын лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакры аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал экстремистов.

"Худафая аль-Бадри, сын халифа, был убит в ходе операции против нусайритов (представителей алавитской общины, - ред.) и русских около тепловой электростанции в Хомсе", – говорится в заявлении.

Канал также показал изображение молодого парня с штурмовой винтовкой, не сообщив подробностей.

Местонахождение самого Абу Бакры аль-Багдади неизвестно, но формулировка сообщения подразумевает, что он все еще жив.

Напомним, лидера "Исламского государства" часто объявляли убитым или раненым. Последнее сообщение от Багдади было опубликовано в сентябре новостной организацией "Аль-Фуркан" в виде 46-минутной аудиозаписи, где он призвал последователей по всему миру совершать атаки против Запада и продолжать боевые действия в Ираке, Сирии и других местах.