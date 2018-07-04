До вхождения в атмосферу Земли метеорит был размером с поле для гольфа

Команда ученых сканирует глубины западного побережья США, чтобы найти фрагменты огромного метеорита, упавшего в районе северо-запада Тихого океана 7 марта 2018 года. Об этом пишет Fox News.

По данным Американского метеоритного сообщества, полет метеорита наблюдали в некоторых частях штатов Вашингтон, Орегон и в канадской Британской Колумбии.

Марк Фрайс, куратор проекта NASA Cosmic Dust, сообщил, что метеорит был размером примерно с поле для гольфа. Метеорит рассыпался на части, войдя в атмосферу Земли. Примерно две тонны его фрагментов сейчас разбросаны по морскому дну на полосе длиной около километра. Некоторые из них могут быть размером с кирпич. Это падение метеорита — крупнейшее, которое наблюдал эксперт на радарах за свою 21-летнюю карьеру.

Поисками фрагментов метеорита занимается научное судно Nautilus. Корабль принадлежит фонду The Ocean Exploration Trust, которые ранее нашел затонувший "Титаник", сообщает Seattle Times .

Эксперты смогли сузить определить приблизительное место падение метеорита. Оно находится примерно в 16 милях от побережья деревни индейцев Тахоле. В этом регионе океан достигает в глубину 120 метров, а его дно относительно ровное.

Nautilus сначала сканирует область своим гидролокатором, ищет рябь, впадины или намеки на аномальные скалы. Затем члены экипажа обследую дно океана с помощью автономных подводных аппаратов. Также ученые ищут осколки с помощью специальной магнитной пластины.

Если части космического камня будут успешно извлечены с морского дна, это будет первое известное восстановление метеорита, поднятого со дна океана. Обнаруженные фрагменты метеорита будут отправлены в Смитсоновский музей в Вашингтоне.

Пока исследователи нашли два фрагмента, которые, возможно, принадлежат упавшему метеориту. Их отправили на экспертизу. Поиски продолжаются.













Фото: nautiluslive.org

Напомним, 16 января в американском штате Мичиган, вблизи города Детройт, зафиксировали падение метеорита, которое вызвало небольшое землетрясение.