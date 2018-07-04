Группу ультраправых евродепутатов заставят возместить полмиллиона евро за дорогие обеды и подарки

Группу из 35 крайне правых евродепутатов обязали возместить налогоплательщикам 540 тыс. евро, которые были потрачены на дорогие обеды и рождественские подарки.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам парламентских аудиторов, законодатели из группы "Европа наций и свободы" приобрели более 230 бутылок шампанского, 110 рождественских подарков за 100 евро каждый, рождественский ужин за 140 евро и общей стоимостью более 13,5 тыс. евро, а также потратили более 440 евро на человека в шикарном парижском ресторане.

Аудит показал, что члены ENF, в частности итальянской "Лиги", французского "Национального собрания" и "Австрийской партии свободы", потратили в 2016 году 478 тыс. евро на неоправданные расходы.

Ежегодно наименее многочисленной фракции Европарламента выделяется около 3,3 млн евро. Из-за выявленных нарушений из средств, выделенных ей на 2018 год, удержаны около 600 тысяч евро, сообщили представители комитета. Фракция может обжаловать эту меру в Европейском суде в Люксембурге.

Напомним, в европарламенте "шокированы" выбором Грозного в качестве базы на ЧМ-2018.