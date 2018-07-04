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Главная » Мир » Главу Верховного суда Польши не могут заставить уйти на пенсию

Главу Верховного суда Польши не могут заставить уйти на пенсию

Главу Верховного суда Польши не могут заставить уйти на пенсию
Фото: Антикор

Судья выступает против судебной реформы

04.07.18 42
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Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф сопротивляется принудительной отправке на пенсию. Ее уход - одно из последствий судебной реформы в стране.

В среду, 4 июля, Герсдорф вышла на работу, как обычно, в 8.15 утра, хотя формально с полуночи стала пенсионеркой, сообщает DW.

"Мое присутствие здесь не имеет ничего общего с политикой. Я здесь, чтобы защищать правовое государство", - заявила Герсдорф в интервью польскому телевидению.

По ее мнению, судебная реформа нарушает конституцию и поэтому не может вступить в силу. Герсдорф объявила о намерении продолжать работать до 2020 года, пока не истечет 6-летний срок ее полномочий. 

Судебная реформа в Польше вызывает немало споров в обществе. 3 июля у здания Верховного суда в Варшаве против нее протестовали около 4000 человек. 2 июля Еврокомиссия открыла новое расследование в отношении Польши из-за закона о Верховном суде. В Евросоюзе считают, что этот закон подрывает принцип независимости судебных органов. 

Помимо прочего, закон предусматривает досрочную отправку судей на пенсию по достижении 65 лет. Это может привести к отставке около 40%  членов Верховного суда. В штате судов останутся только те, кто предоставил медицинские документы и получил согласие главы государства. 

Напомним, Польша вслед за Чехией и Венгрией опровергла участие в соглашении ЕС по беженцам. 

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