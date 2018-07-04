Главу Верховного суда Польши не могут заставить уйти на пенсию

Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф сопротивляется принудительной отправке на пенсию. Ее уход - одно из последствий судебной реформы в стране.

В среду, 4 июля, Герсдорф вышла на работу, как обычно, в 8.15 утра, хотя формально с полуночи стала пенсионеркой, сообщает DW.

"Мое присутствие здесь не имеет ничего общего с политикой. Я здесь, чтобы защищать правовое государство", - заявила Герсдорф в интервью польскому телевидению.

По ее мнению, судебная реформа нарушает конституцию и поэтому не может вступить в силу. Герсдорф объявила о намерении продолжать работать до 2020 года, пока не истечет 6-летний срок ее полномочий.

Судебная реформа в Польше вызывает немало споров в обществе. 3 июля у здания Верховного суда в Варшаве против нее протестовали около 4000 человек. 2 июля Еврокомиссия открыла новое расследование в отношении Польши из-за закона о Верховном суде. В Евросоюзе считают, что этот закон подрывает принцип независимости судебных органов.

Помимо прочего, закон предусматривает досрочную отправку судей на пенсию по достижении 65 лет. Это может привести к отставке около 40% членов Верховного суда. В штате судов останутся только те, кто предоставил медицинские документы и получил согласие главы государства.

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Напомним, Польша вслед за Чехией и Венгрией опровергла участие в соглашении ЕС по беженцам.