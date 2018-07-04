Британские футбольные болельщики поймали мужчину, похожего на Владимира Ленина, и усадили его в урну.
Издеваясь над мужчиной, фанаты пели "It's England, Mr. Lenin!" (Это Англия, мистер Ленин!).
Видео в короткие сроки собрало сотни тысяч просмотров в Интернете.
В видео присутствует нецензурная лексика
Инцидент, вероятнее всего, произошел в Москве, где 3 июля прошел матч сборных Англии и Колумбии.
По итогам матча, завершившегося со счетом 4:3 в пользу Англии, она прошла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
Напомним, в Кривом Роге возле Покровского райисполкома торжественно открыли статую Покровы Божьей Матери на постаменте, где раньше стоял Ленин.