В Латвии полностью запретили обучение на русском языке

До недавних пор в частных вузах можно было преподавать на русском

Президент Латвии Раймонд Вейонис одобрил поправки в закон о вузах, которые запрещают частным учебным заведениям организовывать учебные программы на русском языке.

Документ опубликован в официальном издании Latvijas Vēstnesis, передает Delfi.

Оппозиционная фракция "Согласие", руководители ряда вузов и негосударственные организации просили президента не подписывать закон. Тем не менее, нормативный акт одобрен главой государства.

В прошлом году около трети студентов частных вузов Латвии учились на русском.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается вести обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

Обучение в вузах, как и раньше, можно будет проводить на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если обучение длится дольше шести месяцев.

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Напомним, в Киеве в 16 общеобразовательных учебных заведениях осуществляется обучение на русском языке.