Политзаключенного Станислава Клыха нашли в психбольнице

Заключенного в России украинца Станислава Клыха обнаружили в психиатрической больнице тюрьмы.

Об этом сообщает Радио НВ.

Станислав находится в областной психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске. Как сообщила правозащитница Татьяна Щур, его нашла адвокат Уральской правозащитной группы Екатерина Бурьян.

Адвокат посещал заключенного в тюрьме 26 июня. Сразу после этого его забрали в психбольницу. По словам правозащитницы, сейчас политзаключенный чувствует себя немного лучше, чем в прошлый раз.

Местные врачи утверждают, что у Клыха органическое расстройство психики на фоне различных заболеваний. Татьяна Щур не исключает, что ему вводят успокоительное. Неизвестно, давал ли Станислав согласие на госпитализацию.

"Администрация тюрьмы сказала, что Станислав подписал разрешение на госпитализацию. Он мог подписать все, что угодно, даже не осознав. Адвокат разговаривала с ним, когда он уже находился в психушке, он сказал, что ничего не подписывал", - отметила Щур.

Напомним, 19 мая 2016 года в столице Чечни суд оккупантов признал украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными "в преступлениях во время Чеченской войны". 26 мая российский суд вынес украинцам приговор, первому назначили 22,5 года, второму - 20 лет заключения.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, а Клых был задержан в августе того же года в Орле (РФ). Оба отрицают свою вину. Украинцы заявляют, что были незаконно задержаны, и что к ним применили пытки. Правозащитный центр "Мемориал" в РФ признал Карпюка и Клыха политзаключенными.

В сентябре 2017 года сообщалось, что Клых находится "на стационарном лечении" в психиатрической больнице города Магнитогорск Челябинской области, РФ.