Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Политзаключенного Станислава Клыха нашли в психбольнице
Освобождение заложников Кремля

Политзаключенного Станислава Клыха нашли в психбольнице

Политзаключенного Станислава Клыха нашли в психбольнице
Станислав Клых / Фото из открытых источников

Неизвестно, соглашался ли он на госпитализацию

04.07.18 55
100

Заключенного в России украинца Станислава Клыха обнаружили в психиатрической больнице тюрьмы.

Об этом сообщает Радио НВ.

Станислав находится в областной психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске. Как сообщила правозащитница Татьяна Щур, его нашла адвокат Уральской правозащитной группы Екатерина Бурьян.

Адвокат посещал заключенного в тюрьме 26 июня. Сразу после этого его забрали в психбольницу. По словам правозащитницы, сейчас политзаключенный чувствует себя немного лучше, чем в прошлый раз.

Местные врачи утверждают, что у Клыха органическое расстройство психики на фоне различных заболеваний. Татьяна Щур не исключает, что ему вводят успокоительное. Неизвестно, давал ли Станислав согласие на госпитализацию.

"Администрация тюрьмы сказала, что Станислав подписал разрешение на госпитализацию. Он мог подписать все, что угодно, даже не осознав. Адвокат разговаривала с ним, когда он уже находился в психушке, он сказал, что ничего не подписывал", - отметила Щур.

Напомним, 19 мая 2016 года в столице Чечни суд оккупантов признал украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными "в преступлениях во время Чеченской войны". 26 мая российский суд вынес украинцам приговор, первому назначили 22,5 года, второму - 20 лет заключения.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, а Клых был задержан в августе того же года в Орле (РФ). Оба отрицают свою вину. Украинцы заявляют, что были незаконно задержаны, и что к ним применили пытки. Правозащитный центр "Мемориал" в РФ признал Карпюка и Клыха политзаключенными.

В сентябре 2017 года сообщалось, что Клых находится "на стационарном лечении" в психиатрической больнице города Магнитогорск Челябинской области, РФ.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Чешские сенаторы призвали Путина исправить несправедливость и отпустить СенцоваБалуху стало лучше благодаря сокамерникам, - адвокатВ России впервые допустили обмен Сенцова
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4494
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58607
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6395
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8778
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11345
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13551
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3527
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19475
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4005
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9208
  1. Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло 8715 / 9450
  2. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 4847 / 9971
  3. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 3299 / 3724
  4. Найденные в тайской пещере дети могут пробыть там еще несколько месяцев 2583 / 2765
  5. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 2554 / 2991
  6. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 2123 / 2152
  7. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 2102 / 3991
  8. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 2058 / 2171
  9. Россию обязали рассчитаться по долгам СССР 1901 / 2186
  10. Ученые объяснили происхождение пояса астероидов Солнечной системы 1484 / 1749
  1. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 21 / 3991
  2. Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло 16 / 9450
  3. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 16 / 9971
  4. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 7 / 2152
  5. Китайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО 6 / 1168
  6. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 5 / 2991
  7. Эффекты роста 5 / 636
  8. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 5 / 2171
  9. В Китае создали "лазерный автомат" 4 / 1181
  10. "Как выйти за пределы страны и освоить мировые рынки" - Фокус и Киевская торгово-промышленная палата провели обучающий семинар для малого и среднего бизнеса 4 / 173
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.