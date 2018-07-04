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Главная » Мир » Вашингтон отказывается предлагать Пхеньяну график денуклеаризации
Вашингтон отказывается предлагать Пхеньяну график денуклеаризации
Фото: abc.net.au

Вашингтон отказывается предлагать Пхеньяну график денуклеаризации

Белый Дом не намерен комментировать детали предстоящих переговоров по ядерному разоружению Северной Кореи

04.07.18 26
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США не будут вести переговоры с Северной Кореей относительно графика денукреализации Корейского полуострова. Об этом на брифинге для журналистов заявила представитель госдепа Хизер Нойерт, сообщает Интерфакс.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что США планируют добиться ликвидации арсеналов ядерного оружия со стороны Северной Кореи в течение года, она заявила, что США не намерены предлагать Пхеньяну никакие временные рамки.

"Что касается временного графика, я знаю, что некоторые индивидуумы о таком графике говорили. Мы не собираемся такой график предлагать", - сказала Хизер Нойерт.

Она также отказалась комментировать  сообщения о том, что якобы американская разведка располагает данными о намерениях Северной Кореи скрыть от США реальные данные о запасах ядерного оружия в стране.

"Мы не обсуждаем вопросы, связанные с разведывательными данными", - заявила она.

Как сообщалось ранее, вопросы денуклеаризации Северной Корее будут обсуждаться на предстоящей встрече американского госсекретаря Майка Помпео с северокорейскими официальными лицами 5 июля этого года.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встречаамериканского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

По итиогам переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации. Тем не менее, Трамп пообещал прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи.

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