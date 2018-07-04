Украинцы пытались ограбить банк в Узбекистане

Они готовили операцию почти два месяца

В Узбекистане при попытке ограбления банка задержали троих граждан Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на управление по связям со СМИ МВД Узбекистана.

Налетчиков задержали сотрудники управления внутренних дел Ташкента. Украинцы пыталась ограбить частный "Ориент Финанс Банк".

"Трое преступников были задержаны во время попытки вскрыть депозитные ячейки банка с помощью специального оборудования", – заявляют узбекские правоохранители.

Один из задержаных 16 мая открыл депозитную ячейку в банке. Получив доступ к банку, он тщательно изучил механизм обслуживания клиентов, действия охраны, работу камер слежения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, в Херсоне бандиты ограбили ювелирный магазин и сожгли автомобиль, убегая от полиции.