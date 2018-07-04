В Албании произошло мощное землетрясение

На западе Албании произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Associated Press.
Информации о травмированных или разрушениях не поступало.
Как сообщили в Институте геонаук, энергетики, водных ресурсов и окружающей среды страны, землетрясение ощутили жители Косово, Сербии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории.
Землетрясение произошло около 9:00 утра возле залива Лалеси, популярного среди туристов места в 30 км к западу от столицы Тираны.
После крупнейшего толчка произошла серия более слабых, с наибольшей магнитудой 4,3 балла.
Толчки ощущались и в Тиране. Некоторые люди выходили из зданий, опасаясь более мощных колебаний земли.
О пострадавших не сообщается, местные власти проверяют, не пострадали ли в результате землетрясения здания.
Мэр Тираны призвал людей не паниковать, но избегать пребывания в помещениях, "пока власти не выяснят все обстоятельства".
Напомним, в Польше после землетрясения исчезли 7 шахтеров. Это произошло после сильного подземного толчка на шахте "Софиевка" в Ястшембе-Здруй.