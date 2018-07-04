Польский премьер считает политику России главной угрозой будущему ЕС

Европейскому союзу не нужен "Северный поток 2", который усиливает риск дестабилизации Центральной Европы и дает РФ мощный рычаг против европейской экономики и политики, уверен Моравецкий

Выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге в среду, 4 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал политику России одним из главных дестабилизирующих факторов для Европейского союза, сообщает Интерфакс-Украина.

Он отнес российскую политику к категории затянувшихся, "экзистенциалистских" кризисов, наряду с такими как финансовый, миграционный, Brexit.

"Эти последние годы мы переживали многочисленные геополитические угрозы: как терроризм, гибридная война, вмешательство России в Украине и не только, вмешательство в демократические государства, даже прямые нападения, как в Солсбери, или дестабилизация Сирии", - сказал польский премьер.

"Россия также участвовала в планах дестабилизации как в Центральной Европе, так и на Западе", - подчеркнул он.

По его словам, действия России являются неслучайными и направлены на подрыв стабильности ЕС ".

"Единственной ошибкой этих стран был европейский выбор, который они сделали", - отметил премьер-министр Польши.

Он обрушился с резкой критикой на проект газопровода "Северный поток 2", а также подчеркнул решающую роль НАТО, и Соединенных Штатов в частности, для обеспечения коллективной европейской безопасности.

"Европейскому союзу не нужен "Северный поток 2", который усиливает риск дестабилизации Центральной Европы и дает огромный рычаг России против европейской экономики, но также и против европейской политики", - говорилось в его выступлении.

Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал препятствовать возможной перезагрузке отношений с РФ.