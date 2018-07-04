Сомалийские исламисты запретили использование одноразовых кульков

Пользователи в Сети шутят, что это заявление сделало "Аш-Шабаб" первым в мире "экологически чистым" джихадистским движением

Сомалийская исламистская организация "Аш-Шабаб" запретила использование одноразовых полиэтиленовых пакетов, сообщает Independent.



В эфире местной радиостанции, региональный лидер провинции Юбаленд Мохаммед Абу Абдулла сказал, что полиэтиленовые пакеты представляют собой "серьезную" угрозу как для людей, так и для домашнего скота, а также они наносят вред окружающей среде.

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О том, будет ли данный запрет действовать в Сомали или только на подконтрольных террористам территориям, не уточняется.

Кроме того, исламисты запретили еще и вырубку редких деревьев.



Пользователи в Сети шутят, что это заявление сделало "Аш-Шабаб" первым в мире "экологически чистым" джихадистским движением.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в 2004 году и одно время контролировала значительную часть сомалийской территории, однако затем потерпела серию крупных поражений в боях с правительственной армией и пришедшими ей на помощь войсками других африканских государств и США. Тем не менее продолжает совершать теракты.

Отметим, ранее Австралия официально запретила полиэтиленовые пакеты.