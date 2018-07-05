Трамп предлагал совершить военное вторжение в Венесуэлу, - СМИ

Президент США Дональд Трамп предлагал совершить в 2017 году военное вторжение в Венесуэлу из-за политического кризиса стране.



Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на неназванного американского высокопоставленного чиновника.



Такая идея, в частности, прозвучала у Трампа в августе 2017 года во время консультаций в овальном кабинете, когда обсуждался вопрос введения санкций против Венесуэлы.



"Президент Трамп повернулся к своим высокопоставленным советникам и задал сбивший всех с толку вопрос: если подверженная кризису Венесуэла угрожает национальной безопасности США, почему Соединенные Штаты не могут просто ввести военных в эту проблемную страну?" - заявил чиновник, присутствовавший во время консультаций.



По данным источника, это предложение повергло в шок тех, кто присутствовал на заседании, в том числе госсекретаря США Рекса Тиллерсона и советника президента по вопросам безопасности Герберта Макмастера, которые позднее оставили свои должности.



Со своей стороны советники Трампа попытались объяснить президенту, почему военное нападение на Венесуэлу может негативно повлиять на США. В частности, речь шла о том, что будет потеряно доверие к США со стороны других государств в Латинской Америке, которое в прошлом было сложно завоевать.



В сентябре 2017 года Трамп опять поднял этот вопрос, на этот раз - в кулуарах Генассамблеи ООН.



"В тот раз обсуждение проходило во время ужина Трампа с лидерами четырех латиноамериканских государств-союзников, среди которых был и Хуан Мануэль Сантос (президент Колумбии)", - заявил собеседник агентства.

При этом Трампа заранее предупреждали, чтобы он не поднимал эту тему во время ужина, но президент США не прислушался к мнению своих советников.



В Белом доме отказались комментировать данную тему. В то же время в Национальном совете по безопасности вновь напомнили, что в Вашингтоне в свое время действительно допускали несколько вариантов развития событий вокруг Венесуэлы.



Отметим, в августе 2017 года Вашингтон заморозил активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а потом США ввели новые санкции – в отношении госбондов Венесуэлы и нефтекомпаний этой страны.