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Главная » Мир » Трамп предлагал совершить военное вторжение в Венесуэлу, - СМИ

Трамп предлагал совершить военное вторжение в Венесуэлу, - СМИ

Трамп предлагал совершить военное вторжение в Венесуэлу, - СМИ
Фото с сайта Новости мира и Украины

Такая идея прозвучала у президент США в августе 2017 года во время консультаций в овальном кабинете

05.07.18 84
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Президент США Дональд Трамп предлагал совершить в 2017 году военное вторжение в Венесуэлу из-за политического кризиса стране.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на неназванного американского высокопоставленного чиновника.

Такая идея, в частности, прозвучала у Трампа в августе 2017 года во время консультаций в овальном кабинете, когда обсуждался вопрос введения санкций против Венесуэлы.

"Президент Трамп повернулся к своим высокопоставленным советникам и задал сбивший всех с толку вопрос: если подверженная кризису Венесуэла угрожает национальной безопасности США, почему Соединенные Штаты не могут просто ввести военных в эту проблемную страну?" - заявил чиновник, присутствовавший во время консультаций.

По данным источника, это предложение повергло в шок тех, кто присутствовал на заседании, в том числе госсекретаря США Рекса Тиллерсона и советника президента по вопросам безопасности Герберта Макмастера, которые позднее оставили свои должности.

Со своей стороны советники Трампа попытались объяснить президенту, почему военное нападение на Венесуэлу может негативно повлиять на США. В частности, речь шла о том, что будет потеряно доверие к США со стороны других государств в Латинской Америке, которое в прошлом было сложно завоевать.

В сентябре 2017 года Трамп опять поднял этот вопрос, на этот раз - в кулуарах Генассамблеи ООН.

"В тот раз обсуждение проходило во время ужина Трампа с лидерами четырех латиноамериканских государств-союзников, среди которых был и Хуан Мануэль Сантос (президент Колумбии)", - заявил собеседник агентства.

При этом Трампа заранее предупреждали, чтобы он не поднимал эту тему во время ужина, но президент США не прислушался к мнению своих советников.

В Белом доме отказались комментировать данную тему. В то же время в Национальном совете по безопасности вновь напомнили, что в Вашингтоне в свое время действительно допускали несколько вариантов развития событий вокруг Венесуэлы.

Отметим, в августе 2017 года Вашингтон заморозил активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а потом США ввели новые санкции – в отношении госбондов Венесуэлы и нефтекомпаний этой страны.

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