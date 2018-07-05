Пара под Солсбери отравилась "Новичком"

Пара, госпитализированная в критическом состоянии в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери, отравилась веществом группы "Новичок". Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на полицию графства Уилтшир.

Расследование взял на себя контртеррористический отдел британской полиции.

45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали из их дома в субботу, 30 июня. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу героина или кокаина. Однако лабораторные исследования показали, что они подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.

Главный врач Англии Салли Дэвис заявила, что после отравления Скрипалей в марте этого года английские врачи выработали технику того, как справляться с подобными случаями заражения.

"В настоящее время наша первоочередная задача состоит в заботе о пациентах и изучении обстоятельств, которые привели к их заражению, дабы оградить здоровье граждан от дальнейших угроз".

Кем работали пострадавшие, пока не сообщается, однако в полиции уверяют, что в их биографии нет ничего такого, что наводит на подозрения об их отношении к спецслужбам. По мнению правоохранителей, Роули и Стерджесс не были объектами покушения и вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом случайно. Полиции пока не известно, каким образом мог распространяться "Новичок".

По словам министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, инцидент стал продолжением "безумного и варварского нападения" на Скрипалей.

"Должен отметить, что пока мы не можем утверждать, что данное нервно-паралитическое вещество было произведено там же, где и то, которым отравили Скрипалей," - добавил глава контртеррористического управления полиции Лондона Нил Басу.

При этом полицейский уточнил, что во время визита в Солсбери пара не приближалась к местам, которые были подверждены заражению после отравления Скрипалей.

В связи с отравлением в Эймсбери 5 июля состоится заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Великобритании, передает Радио Свобода.

Напомним, 4 марта в Солсбери были обнаружены без сознания Сергей и Юлия Сркипаль. Пострадавшие выжили, но провели несколько недель в больнице. Сергей был выписан 18 мая, а Юлия - 9 апреля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным Советским Союзом в 1970-х и 80-х годах.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.