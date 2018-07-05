Россиянин разлил ядовитую жидкость в аэропорту Тбилиси

За медицинской помощью обратились восемь человек

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали гражданина России, который разлили ядовитую жидкость в Тбилисском аэропорту, в результате чего за медицинской помощью обратились восемь человек. Об этом сообщает Новости-Грузия.

"В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками департамента контрразведки, был задержан в качестве обвиняемого гражданин России Дмитрий Б. Следствие установило, что Дмитрий Б. 2 июля 2018 года в Тбилисском международном аэропорту в зале отлета, в офисе касс одной из авиакомпаний, разлил жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество",– сообщили в Службе госбезопасности Грузии.

Семь челочек обратились за медицинской помощью в тбилисскую клинику EVEX.

"2 июля поступили семь человек, у трех из них наблюдаются признаки интоксикации – рвота, помутнение сознания, раздражение слизистой глаз и рта, а также высыпания. Что касается остальных, они находились поблизости, и поэтому просто пришли на обследование. Никаких признаков отравления у них не наблюдалось", - сообщили в клинике EVEX.

На данный момент клинику покинули все отравившиеся в аэропорту пациенты.

Еще один 45-летний мужчина с признаками интоксикации поступил в клинику Ингороква только утром 4 июля.

"Пациента в среду утром привезла бригада скорой медицинской помощи. У поступившего наблюдается отеки, гиперемия лица, пузырьковая сыпь на разных участках тела. Однозначно, что такое состояние вызвано воздействием токсичных химических соединений. В настоящее время его состояние стабильное, однако наблюдение и лечение в клинике будет продолжено", - сообщили в больнице.

По словам представителя Объединения аэропортов Грузии Георгия Гоглидзе, инцидент произошел возле кассового офиса российской авиакомпании "Аэрофлот". Когда внутри зала отлета появился неприятный запах, туда вызвали техническую группу. Именно представители данной службы позже были госпитализированы. Пассажиров среди пострадавших нет.

"Из комнаты офиса "Аэрофлота" шел неприятный запах. На место допустили соответствующую техническую группу. Первый осмотр произвели именно они, а уже после мы вызвали сотрудников МВД. Те люди, у которых интоксикация – сотрудники нашей технической группы", - рассказал Гоголидзе.

Служба государственной безопасности продолжает расследовать дело об отравлении людей. Правоохранители пока не сообщили, какое именно вещество вызвало интоксикацию людей, и было ли оно разлито намернно.

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